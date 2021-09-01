Юлия Пересильд дала напутствие детям, родителям и учителям 1 сентября

Актриса, которая скоро отправится в космос, призвала проще относится к оценкам и трепетнее к знаниям.

1 сентября актриса Юлия Пересильд отвлеклась от подготовки к полету в космос и, как и многие родители, отправилась на школьную линейку, чтобы проводить своих детей в новый учебный год.

Напомним, что артистка, которой на днях исполнится 37 лет, воспитывает двух дочерей от режиссера Сергея Учителя — Аню и Машу, которые уже ходят в школу. Звезда кино выложила в Instagram фотографии, как она целует наследниц перед первым учебным днем, и дала напутствие другим родителям и ученикам.

«Я желаю всем научиться главному — проводить каждый день в радости. Легче относится к оценкам и трепетнее к знаниям! Учиться не только писать и читать, но и дружить, уважать, любить, понимать! Родителям — любить учителей и осознавать, какой нелегкий у них труд, баловать их вниманием и уважением, а учителям — любить и гордиться своими учениками, прощать им шалости и хвалить, хвалить», — высказалась Пересильд.

Она также пожелала школьникам сил и желания учиться, а всем своим подписчикам — здоровья.

больше по теме Юлия Пересильд запечатлела на отдыхе прыжок дочерей от Алексея Учителя с мостика в водоем Актриса провела свой выходной день со своими наследницами.

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