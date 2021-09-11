Александр Градский прокомментировал свое состояние после слухов о поражении 70 % легких

Певец и композитор Александр Градский назвал чушью слухи, что он оказался в больнице с коронавирусом и у него якобы поражено 70 % легких. Правда, от более конкретных и подробных комментариев он по каким-то причинам воздержался.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Градский подхватил коронавирус. Уточнялось, что он находится в одной из частных клиник столицы под наблюдением врачей.

Также в прессе прошли слухи, что сейчас Александру Градскому оказывают интенсивное лечение. При этом говорилось, что в клинике он пробудет как минимум неделю, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Александр Градский вернулся не так давно в популярный проект «Голос». В новом сезоне он должен будет его вести вместе с Димой Биланом, Пелагеей, Леонидом Агутиным. Кстати, данный состав называют золотым. Именно благодаря им на отечественной сцене зажигались новые звездочки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.