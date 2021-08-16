«Ну, полетели!»: Агутин поделился первыми селфи с «Голоса», запечатлевшись с Пелагеей, Биланом и Градским

Стал известен состав жюри нового шоу «Голос» на Первом канале. Судить музыкальные таланты будет четверка артистов, которых называют золотым составом проекта. Это Леонид Агутин, Пелагея, Дима Билан и Александр Градский.

Муж Анжелики Варум поделился в личном блоге первыми селфи со своими коллегами, из чего стало понятно, что съемки программы уже начались. Стоит отметить, что члены жюри выглядят на фото очень счастливыми, лучезарно улыбаясь в камеру. И лишь мэтр отечественной эстрады Александр Градский остался невозмутимым в кадре, впрочем, другим артиста трудно представить.

Также на обнародованных фотографиях видно, что кресла у членов жюри будут иметь несколько иную форму.

«Ну, полетели!» — прокомментировал фотографии в Instagram Леонид Агутин.

Смотрите также