Новый сезон шоу «Голос. 60+»: 96-летний участник и новые наставники

С 3 сентября на Первом канале стартует новый сезон шоу «Голос 60+». На этот раз в кресло наставников впервые сядут Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов и Стас Намин. Им предстоит исполнить мечту многих из тех, кто отдавал все силы другим профессиям, но в конце концов вернулся к своей первой любви – музыке. Самому возрастному конкурсанту проекта – 96 лет.

Валерий Леонтьев: «Люди пришли на «Голос» не делать карьеру, а исполнить свою мечту»

Лайма Вайкуле признается, что первый раз повернулась к одному из участников шоу из любопытства. А потом ее потряс очень необычный конкурсант… Не скупится на похвалы таинственному артисту и Стас Намин. Он признается, что в его пении услышал интонации Сергея Лемешева и Лидии Руслановой.

«Меня нужно обязательно впечатлить. Если мы говорим о конкурсе самодеятельности, то достаточно того, что люди пришли на него в таком возрасте. В проекте «Голос» другие критерии, — говорит Стас Намин. — Там есть очень яркие таланты, и я жду именно такого участника. А вообще, наши конкурсанты – это те люди, которые всю жизнь имели способности и мечтали их показать. Бывает, что талант не востребован по тем или иным причинам, но на самом деле он яркий и глубокий. Такой я и хочу услышать».

Валерий Леонтьев отметил, что не будет строгим наставником, а даст возможность своим подопечным самим проявлять инициативу.

При этом он признался, что волнуется, поскольку может взять в свою команду только пять участников. И очень сложно сделать правильный выбор, не зная, что ждет впереди.

«Нужно каждому сказать хорошие слова. Потому что люди пришли сюда не делать карьеру, а чтобы исполнить мечту своей жизни – спеть на телевидении, — говорит Валерий. – Я жду некого озарения, искры, когда внутри что-нибудь дзынькнет, звякнет, когда возникнет ответное чувство. И рука сама потянется к кнопке»

Откуда приехали участники

География участников проекта как всегда впечатляет. Попробовать свои силы в знаменитом шоу приехали конкурсанты не только из России, но и из США, Германии, Франции, Азербайджана и многих других стран.

Всех участников можно условно разделить на профессиональных музыкантов и тех, кто на протяжении всей жизни занимался другими профессиями, но музыку все-равно не бросал. И теперь у них появился шанс заявить о себе в масштабах постсоветского пространства.

63-летний Александр Корнейчук – джазовый гитарист — относится к первому типу. Он играл в разных коллективах, работал в местной филармонии, сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Игорь Бриль и Игорь Бутман.

Александр принимал участие в прошлом сезоне, но, к сожалению, до него не дошла очередь. Поэтому мужчина автоматически стал участником следующего сезона. Кстати, на слепых прослушиваниях он как раз исполнял песню Стаса Намина.

84-летняя Ирина Холодова поет в хоре ветеранов «Поющие сердца». А до пенсии преподавала русский язык и литературу, является кандидатом философских наук. На шоу «Голос» исполнила песню «Дружба».

66-летняя Надежда Белова, приехавшая на проект из Волгоградской области, занимается творчеством с детства. В 14 лет приняла участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты», но, к сожалению, не прошла в финал.

В дальнейшем жизнь женщины не была связана с музыкой. Она работала в пекарне, в детском садике, занималась общественной деятельностью. А сейчас преподает в вокальном самодеятельном ансамбле.

Андрей Забродский и его группа поддержки

Андрей Забродский за всю жизнь сменил множество профессий, но сейчас занимается аранжировкой спектаклей. Для шоу «Голос» он приготовил песню Андрея Макаревича «Солнечный остров».

Андрей приехал на проект с мощной группой поддержки, состоящей из нескольких человек: жены, двоюродной сестры, друга, подруги и ее дочери.

71-летний Рудольф Ковалев работает в Уральском лесотехническом университете. Но музыкой начал заниматься всего шесть лет назад.

«Мне всегда нравилось петь для себя, для души. И вот теперь мне выпал шанс исполнить свою мечту», — говорит Рудольф.

Человек, влюбленный в Сахалин, море и музыку

61-летний Андрей Фетисов приехал из города Корсаков (остров Сахалин). Так же, как и остальные герои, — он самоучка. Оканчивал мореходное училище, служил на флоте около 15 лет. Но признается, что музыку никогда не бросал.

Ныне же Андрей — режиссер в Доме детства и творчества.

«Я решил проверить себя на прочность. Да и всегда приятно принять в чем-то участие, к тому же мне важно самоутверждение и общение с такими же сумасшедшими людьми, как и я», — поясняет Андрей Фетисов.

Также среди участников четвертого сезона — строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже Дед Мороз.

Михаил Серебряков и его вечная любовь

Но, конечно, всеобщее внимание привлек тот самый — 96-летний Михаил Серебряков. Михаил Ерофеевич признается, что любовь к музыке ему привила мама, которая великолепно играла на клиросе. Впоследствии песня сопровождала его всю жизнь и помогала переживать самые тяжелые моменты, в том числе и Великую отечественную войну.

В 16 лет Михаил Серебряков работал на Уральском металлургическом комбинате, в задачи юноши входило обслуживать доменную печь. В феврале 1944 года Михаил окончил танковую школу в Свердловске, а потом вместе с экипажем и техникой был направлен на Первый Украинский фронт, в четвертую танковую армию. Уже после войны участвовал в укреплении границы на территории Эстонии.

Впоследствии окончил Политехнический институт. Затем работал в научном центре Зеленограда: был технологом, инженером, директором завода.

Но при этом музыку не оставлял, выступал на разных площадках, даже дважды становился лауреатом международных конкурсов. Выпустил альбом 32 мелодий, написанных на стихи известных поэтов: Фета, Баратынского. Признается, что любит народные русские песни и романсы.

Семья Михаила Серебрякова всегда поддерживала его в этом увлечении. С женой он прожил 65 лет, 7 лет назад ее не стало. Ушел из жизни и сын Михаила Ерофеевича. Сейчас же его главной опорой являются внук Дмитрий и правнучка Александра.

Несмотря на столь солидный возраст, Михаил Серебряков ходит в магазин, готовит еду – в общем, обслуживает себя сам. Конечно, как и всякий пожилой человек, подвержен болезням, но никогда не жалуется на свои болячки.

« У меня лорингит и трахеит. При таких недугах врачи рекомендуют петь очень дозированно, а то и не петь вовсе, — говорит Михаил Серебряков. — Но при этом я принял решение участвовать в проекте «Голос». Ведь пока я пою, я живу…»

Новый сезон шоу «Голос. 60 плюс» стартует уже с 3 сентября на Первом канале, в 21: 30

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