СМИ: наставник шоу «Голос» Александр Градский госпитализирован с обширным поражением легких

Как сообщается, известный музыкант Александр Градский доставлен в одну из частных клиник столицы в тяжелом состоянии.

Тревожные новости пришли вечером в пятницу. По некоторым данным, был экстренно госпитализирован известный исполнитель, наставник шоу «Голос» Первого канала Александр Градский.

Как сообщается, у 71-летнего Александра Градского обширное поражение легких — 70 процентов, которое вызвано коронавирусом.

Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на свои анонимные источники утверждает, что Александр Градский находится под наблюдением специалистов одной из частных клиник Москвы.

Известно, что 71-летний музыкант ведет довольно активную жизнь. Он — участник «золотого» состава наставников шоу «Голос», и в новом, десятом сезоне принимает участие вместе со своими коллегами — Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным. В августе на проекте начались «слепые» прослушивания.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на записи шоу и поделился деталями происходящего в студии «Голоса».

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