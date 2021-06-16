«Прекрасно, когда мы вместе!»: мама Влада Кадони предстала с мужем и подросшей дочкой

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони Елена Голунова поделилась в Instagram трогательными семейными снимками. На них экстрасенс запечатлена в компании мужа и маленькой дочери.

«Прекрасно, когда мы вместе! Лето, солнце, любовь и море позитива от любящих сердец! Пусть у каждого из вас исполнятся все желания!» — пожелала Елена Голунова своим подписчикам.

Маленькую наследницу для прогулки она облачила в белое платье с пышной юбкой, такого же цвета босоножки. Голову девочки украшает повязка с цветком. Подписчицы 53-летней Елены Голуновой признались, что по-доброму завидуют ее позднему материнству.

«Моя мечта — иметь ребенка, но не получается. Уже много лет. Перепробовали уже все методы, но результат — 0. Очень радуюсь за вас, здоровья вашей семье и вашему сокровищу», «И вы уже в платьице! Милота!», «Елена Валерьевна, какие вы классные. Здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех желаний», — высказались в Сети.

Напомним, о том, что у ведущего «Дома-2» Влада Кадони родилась младшая сестренка, стало известно в конце октября 2020 года.

Новорожденная малышка стала четвертым ребенком Елены Голуновой, у которой, помимо Влада, есть еще два сына: Дмитрию в этом году будет 24 года, Льву — 11. Владу Кадони в конце августа исполнится 35.

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