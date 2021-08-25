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«Со своей старой подругой»: Влад Кадони и Наталья Варвина вместе поужинали в ресторане

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони непрерывно подшучивал над экс-участницей проекта Натальей Варвиной.

«Со своей старой подругой»: Влад Кадони и Наталья Варвина вместе поужинали в ресторане
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

Наталья Варвина, на днях вернувшаяся из путешествия по США, которое совершила в компании супруга Алексея Михайловского, в Москве активно встречается с друзьями по «Дому-2». Сначала она пообщалась и устроила шопинг вместе с телеведущей Ксенией Бородиной. А затем назначила рандеву в ресторане Владу Кадони.

Видео, запечатлевшее их во время свидания, появилось в сторис микроблога ведущего «Дома-2». Влад Кадони непрерывно троллил Наталью Варвину и подшучивал над ней. Та реагировала с пониманием, демонстрируя наличие чувства юмора.

«Сижу в ресторане со своей старой подругой», — говорит в кадре Влад Кадони.

«Старой?! Какая я тебе старая? – возмутилась Наталья Варвина. — Я за что дружу с тобой, зараза!»

«За правду», – расхохотался Влад Кадони.

Потом он продолжил подшучивать над Варвиной, делая вид, что она не слышит его.

«Я отошел. Сейчас мы будем есть. А потом мне ее еще домой отвозить. Садистка», — поделился Влад Кадони.

Естественно, такие шутки позволительны и прощаются только близким друзьям, какими и являются Наталья и Влад.

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