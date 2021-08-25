«Со своей старой подругой»: Влад Кадони и Наталья Варвина вместе поужинали в ресторане

Наталья Варвина, на днях вернувшаяся из путешествия по США, которое совершила в компании супруга Алексея Михайловского, в Москве активно встречается с друзьями по «Дому-2». Сначала она пообщалась и устроила шопинг вместе с телеведущей Ксенией Бородиной. А затем назначила рандеву в ресторане Владу Кадони.
Видео, запечатлевшее их во время свидания, появилось в сторис микроблога ведущего «Дома-2». Влад Кадони непрерывно троллил Наталью Варвину и подшучивал над ней. Та реагировала с пониманием, демонстрируя наличие чувства юмора.
«Сижу в ресторане со своей старой подругой», — говорит в кадре Влад Кадони.
«Старой?! Какая я тебе старая? – возмутилась Наталья Варвина. — Я за что дружу с тобой, зараза!»
«За правду», – расхохотался Влад Кадони.
Потом он продолжил подшучивать над Варвиной, делая вид, что она не слышит его.
«Я отошел. Сейчас мы будем есть. А потом мне ее еще домой отвозить. Садистка», — поделился Влад Кадони.
Естественно, такие шутки позволительны и прощаются только близким друзьям, какими и являются Наталья и Влад.