«Второй месяц нашей красавице»: 52-летняя Елена Голунова вышла на прогулку с грудной дочкой

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова чуть больше месяца назад несказанно удивила общественность, показав в Instagram фото с выписки из родильного дома.

На снимке 52-летняя женщина позировала с мужем, державшим в руках драгоценный сверток. Так Елена сообщила, что у них с супругом родилась доченька.

Сейчас ведунья старается совмещать заботы о маленьком ребенке и самореализацию. Елена Голунова признается, что сильно устает, но при этом чувствует себя невероятно счастливой. Молодая мама уделяет своей наследнице максимум свободного времени. Так, она сама выходит с ней на прогулки в эти морозные дни.

Снимком, запечатлевшим ее с коляской, в которой безмятежно спит малышка, Елена Голунова поделилась в Instagram.

«Как безумно быстро летит время! Второй месяц нашей красавице!» — подписала экстрасенс милое фото.

Елена пожелала поклонникам здоровья и огромного счастья, которым сейчас наполнена сама.

Напомним, помимо дочери у Елены Голуновой есть три сына, двое из которых уже взрослые и самостоятельные люди.

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