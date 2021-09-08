«Половиночка вроде нарисовалась»: Влад Кадони рассказал о своих новых отношениях

Ведущий шоу «Дом-2» признался, что он сейчас не одинок.

Телеведущий скандального проекта «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram ответил на самые интересные вопросы своих подписчиков. Многих, что вполне естественно, интересовала личная жизнь звезды, который никак не женится.

«Влад, я вас обожаю. Но очень бы хотела узнать, когда вы наконец-то найдете половинку?» — спросила напрямую одна из подписчиц.

«Вторая половина есть у мозга, попы и таблетки. А я изначально целая», — привел знаменитую цитату актрисы Фаины Раневской телеведущий. Чуть ниже он добавил: «Я обожаю Фаину Раневскую и ее цитаты на этот счет. На самом деле половиночка вроде нарисовалась. Притираемся», — заявил Влад Кадони.

Напомним, что Владу Кадони в разное время приписывали различные романы. Его даже «поженили» с коллегой по «Дому-2» Ольгой Орловой. При этом сам Влад Кадони не раз отмечал, что с телеведущей и бывшей звездой группы «Блестящие» они просто хорошие друзья.

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