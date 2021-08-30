В песочных оттенках: Ирина Пинчук нарядила сына в колпачок и укутала пледиком на первой в жизни фотосессии

Наследник экс-участницы «Дома-2» Иры Пинчук во время фотосета вел себя идеально – он спал.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук поделилась в сторис Instagram трогательным видео, на котором показала один из фрагментов фотосессии с участием маленького сына.

Съемка была устроена прямо в квартире, где сейчас живут Ира Пинчук и Арай Чобанян. Для первой фотосессии Ира Пинчук облачила сына в наряд нежнейшего песочного оттенка. Малыш лежит на мягкой подушке в форме полумесяца, он укрыт мягким пледиком, а на голове у него милый колпачок. Выглядит картина очень трогательно. Во время фотосета мальчик вел себя идеально – он спал, чем очень удивил свою маму Ирину Пинчук.

«Это просто изюминка нашего дня. Вы посмотрите — спокойно лежит ребенок, спит. Я не знаю, как вообще такое возможно. Прям как самостоятельный взрослый», — комментирует Ирина Пинчук видео с участием сына.

А между тем, она уже не раз жаловалась на то, что наследник родился очень беспокойным. Малыш регулярно устраивает истерики и изводит родителей и бабушку своим плачем.

Напомним, сын Ирины Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет 19 июля. В ближайшее время пара обещает показать поклонникам его лицо.

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