«Познакомлю вас с моим малышом»: Ирина Пинчук готова рассекретить лицо маленького сына

Сыну бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна 19 сентября исполнится два месяца. На днях родители устроили фотосессию для маленького наследника, чтобы затем показать его лицо поклонникам. Ирина Пинчук намеревалась представить сына подписчикам уже в эту пятницу, 10 сентября, и даже анонсировала это в сторис микроблога.
«Я выставлю пост и познакомлю вас с моим малышом, моим карапузиком, сладулькой. Не знаю, как вы, а я очень этому рада, потому что мне уже наконец-то не нужно будет прятать ребенка. Вы не представляете, как сложно всегда снимать видосики какие-то в сторис, прятать его, заново переснимать», — поделилась Ира Пинчук.
Она объявила, что ровно в четырнадцать часов ее подписчики уже смогут разглядывать милые снимки младенца. Но что-то пошло не так. Instagram начал блокировать публикацию Ирины Пинчук.
«Это издевательство. Три раза я пыталась выставить публикацию, и три раза мне всплывало окно, что действия заблокированы до тринадцатого числа. У меня пропадает желание вести Instagram. Меня это раздражает, бесит, почему у меня со страницами какая-то ерунда», — рассказала Ира Пинчук в микроблоге, едва сдерживая слезы от бессилия и обиды.
Напомним, со снимками Ирины Пинчук, которые она планировала показать подписчикам, случился скандал.
Молодая мама рассказала о фотосессии и засветила в сторис аккаунт фотографа, которая на тот момент уже выложила снимки сына Пинчук и Чобаняна на своей страницы. Фотографии попали в Сеть, их разместили на своих страницах паблики. Ирина Пинчук пригрозила всем судом и крупными штрафами.