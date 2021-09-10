«Познакомлю вас с моим малышом»: Ирина Пинчук готова рассекретить лицо маленького сына

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук намеревалась показать наследника уже в эту пятницу, но что-то пошло не так.

Сыну бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна 19 сентября исполнится два месяца. На днях родители устроили фотосессию для маленького наследника, чтобы затем показать его лицо поклонникам. Ирина Пинчук намеревалась представить сына подписчикам уже в эту пятницу, 10 сентября, и даже анонсировала это в сторис микроблога.

«Я выставлю пост и познакомлю вас с моим малышом, моим карапузиком, сладулькой. Не знаю, как вы, а я очень этому рада, потому что мне уже наконец-то не нужно будет прятать ребенка. Вы не представляете, как сложно всегда снимать видосики какие-то в сторис, прятать его, заново переснимать», — поделилась Ира Пинчук.

Она объявила, что ровно в четырнадцать часов ее подписчики уже смогут разглядывать милые снимки младенца. Но что-то пошло не так. Instagram начал блокировать публикацию Ирины Пинчук.

«Это издевательство. Три раза я пыталась выставить публикацию, и три раза мне всплывало окно, что действия заблокированы до тринадцатого числа. У меня пропадает желание вести Instagram. Меня это раздражает, бесит, почему у меня со страницами какая-то ерунда», — рассказала Ира Пинчук в микроблоге, едва сдерживая слезы от бессилия и обиды.

Напомним, со снимками Ирины Пинчук, которые она планировала показать подписчикам, случился скандал.

Молодая мама рассказала о фотосессии и засветила в сторис аккаунт фотографа, которая на тот момент уже выложила снимки сына Пинчук и Чобаняна на своей страницы. Фотографии попали в Сеть, их разместили на своих страницах паблики. Ирина Пинчук пригрозила всем судом и крупными штрафами.

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