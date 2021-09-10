«Дорогой папа»: Ксения Собчак показала, как Платон поздравил Максима Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак разместила в личном аккаунте Instagram запись, в которой ее сын поздравил бывшего мужа знаменитости с днем рождения.

Отметим, Собчак состояла в браке с Виторганом до 2019 года. У бывших влюбленных есть общий сын Платон. Ксения и Максим смогли сохранить дружеские отношения после развода. А малыш часто видится с обоими родителями.

В день рождения отца Платон записал видеообращение. Ксения снимала на камеру поздравление мальчика. Малыш признался Виторгану в любви и показал подарок, который сделал для папы собственными руками. В качестве презента к 49-летию актера у Платона была карандашница.

«Дорогой папа Максим! Мы тебя поздравляем с днем рождения! Счастья и успехов!Приезжай за своим подарочком», — написала Собчак в комментариях под видео.

Поклонники телеведущей остались в восторге от трогательного видео и светловолосого малыша:

«Точно дитя любви. Такой красивый, все самое лучшее взял», «До чего у вас славный мальчишка получился».

Напомним, ранее Ксения Собчак предстала в платье канареечного цвета на свадьбе шоумена Алишера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Телеведущая провела праздник для артистов.

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