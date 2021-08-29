Платиновый блондин с длинными ногами: Виторган сводил подросшего сына от Собчак в Кремль

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон за лето сильно вырос и окреп. Это стало понятно после того, как актер опубликовал в своем микроблоге фотографии ребенка.

Бывший муж телеведущей сводил наследника в Кремль, где сам не был очень давно. Мальчик на фото предстает в костюме из классического денима, который подчеркнул длину его ног. Платиновые волосы блондина также привлекали внимание.

«Платон настолько красивый ребенок, что он мог бы рекламировать даже Кремль!», «На первом фото Платон удивительно взрослый», «На первом фото усматриваются ваши черты в Платоне», «Копия дедушка Собчак!», «Какой взрослый», «Вырос, большой стал!», «Красавчик какой стал», — прокомментировали снимки с сыном Виторгана пользователи Сети.

Сам Максим Виторган признался, что очень давно не был в Кремле, даже не помнит, когда это было. «Там все стабильно и без изменений, по-моему. Рай консерватора. Платону было: «Ух ты, смотри, рыцарь!», а меня не покидало ощущение реквизитно-костюмерного цеха в театральном закулисье. Только театр побольше, да бижутерия подороже. Но если вы с экскурсоводом, то будет увлекательно и познавательно. Очень жаль, что пропустили развод караула, увлеклись охотой на львов в оружейной палате. Есть там такая забава для малышей», — поделился впечатлениями сын Эммануила Виторгана.

Экс-супруг Ксении Собчак заметил, что сюда стоит вернуться еще раз.

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