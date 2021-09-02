«Медведи, цыгане и лучшие хиты ВИА «Тимур Юнусов» в прошлом»: Собчак — о свадьбе Моргенштерна

Как отметила светская львица, она в полном восторге от данного формата праздника.

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram в деталях разобрала свадьбу рэпера Моргенштерна. По ее словам, формат торжества получился просто супер. Молодые сегодня тусуются, по словам светской львицы, не так, как двадцать лет назад. При этом она не может сказать, стало лучше или хуже. Просто по-другому.

По словам Собчак, в начале нулевых народ надо было обязательно раскачивать. Только под конец начинался шабаш и веселье.

«Караоке, песни, пляски, медведи, цыгане и лучшие хиты ВИА «Тимур Юнусов». Ксения Собчак

По словам Собчак, сейчас «люди включаются в любой момент». Никого не надо раскачивать. Все гости в одну секунду готовы броситься танцевать и веселиться.

Также Собчак обратила внимание на еду на нынешних свадьбах. У организаторов нет мысли, что надо всех глобально накормить. Люди приходят прежде всего за тусовкой и зрелищем. Бюджеты тратятся именно на это, потому что потом самые интересные кадры можно выложить в соцсети.

Обратила светская львица внимание и на дресс-код. По ее словам, на это давно никого не цепляет. К примеру, на свадьбе Моргенштерна его выдержали только жених, невеста, сама Собчак и блогер Джарахов.

Напомним, что 31 августа Моргенштерн женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной. Пара до этого встречалась несколько лет. Ксения Собчак провела торжество.

Смотрите также: