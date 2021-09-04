Глянцевые акценты: Софья Эрнст показала яркий вариант осеннего плаща

На личной странице жены Константина Эрнста — Софьи — появилась свежая фотография знаменитости в ярком образе для прогулок в прохладные дни.

Эрнст облачилась в кожаный плащ длины миди. Примечательно, что вместо привычных черного или молочного оттенка Софья выбрала ярко-красный цвет наряда. Артистка показала плащ с отложным воротничком и белоснежными манжетами. Софья решила обойтись без массивных аксессуаров. Главным акцентом в образе стал цвет. К слову, алой была и обувь исполнительницы главной роли в сериале «Содержанки». Эрнст отдала предпочтение классическим лодочкам на шпильке.

Напомним, ранее яркий цвет не побоялась продемонстрировать актриса Анна Михайловская. Как и Софья Эрнст, звезда сериала «Молодежка» пастельным тонам предпочла цвет «вырви глаз!».

«Софья, вы самая красивая в мире», «Вау! Просто огонь!», «Ну какая красивая!», «Цвет бомба», — восхитились поклонники Софьи.

Отметим, что позировала Софья не одна, а в окружении подруг.

«Видимо, я была очень хорошей девочкой в прошлой жизни (или плохой), раз в этой — Всевышний выдал мне таких подруг», — написала Эрнст в комментариях под фото.

Напомним, ранее Софья Эрнст впервые показала себя в окружении родных детей. Многодетная мамочка похвасталась своими дочерями и сыном, которых подарила мужу Константину.

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