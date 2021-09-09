«Подходят миниатюрной фигуре»: Михайловская прогулялась в модном пальто наступившей осени

Звезда «Капитанши» Анна Михайловская – заядлая модница. Каждый свой образ она продумывает до мелочей, а результатами делится в своем Instagram, вызывая бую комментариев у подписчиков. На этот раз актриса предстала перед фанатами, позируя в пальто. Эксперт портала Teleprogramma.pro, fashion-стилист Анастасия Левицкая отметила, что образ Анны получился сдержанным и при этом стильным.

«Приталенный силуэт пальто и актуальная длина очень подходят миниатюрной фигуре актрисы. Хочу обратить внимание на то, что не всегда длина юбки или платья должна совпадать с длиной пальто. И если юбку не видно под пальто, то это нормально. Также стоить отметить, как грамотно подобраны в данном образце колготки средней плотности и обувь в тон. Обувь актуальна на сегодняшний день, такая «тракторная» платформа снова в моде», — сказала Левицкая.

При этом модный эксперт отметила, что некоторые предметы гардероба она все-таки подобрала бы другие.

«Заменила бы верх, например, на черную водолазку. Тогда мы бы создали вертикаль цвета за счет черной водолазки, юбки, колготок и обуви, и силуэт казался бы еще более вытянутым. Также можно заменить юбку на более актуальную этой осенью кожаную такой же длины», — подчеркнула Левицкая.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Образование: Санкт-Петербургская школа телевидения, курс от skillbox «Fashion-стилист». Опыт работы – два года.

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