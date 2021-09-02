«Просто красавчик»: Анна Михайловская показала повзрослевшего сына Тимофея Каратаева

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Капитанша» — Анны Михайловской — появились кадры с сыном Мирославом. Примечательно, что малыш подрос и стал все больше нравиться поклонникам знаменитости.

Шестилетний Мирослав имеет редкий цвет волос. Пепельно-светлые волосы мальчика особенно нравятся фанатам его мамы. Малыш растет настоящим модником. Недавно сын Михайловской позировал с родительницей в белоснежной худи и оверсайзной куртке с яркими вставками. За спиной Мирослава виднелся большой черный рюкзак.

Сама Анна обнимала мальчика в розовом джемпере и кожаной куртке темно-баклажанового цвета. К ним Михайловская добавила серые скинни-джинсы. А волосы артистка собрала в небрежный пучок.

«Удачные фото — это к нам! Умеем и практикуем», — призналась Михайловская.

«Какая же вы красивая!», «Аня, у вас такой сын замечательный, просто красавчик, и вы прекрасная», «Классные, красивые. Такой милый светлячок», «Это самые лучшие фотографии, они живые, а не постановочные», «Красотулька, всегда любуюсь вашей красотой», «Такие естественные фотографии и есть самые красивые», — написали поклонники Анны в комментариях под фото.

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