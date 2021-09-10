«Всегда открыт»: Марина Юдашкина показала вечерние платья, которые создал ее муж

Дизайнер поддержала тренд на наряды в стиле «тотал блэк».

В одной из последних публикаций личного микроблога жены модельера Валентина Юдашкина — Марины — появились кадры, на которых знаменитость позирует в модном доме избранника.

Юдашкина облачилась в тотально черный лук. Марина подобрала к укороченному кардигану с круглым воротом юбку в складку. Юбка-гофре зрительно удлинила ножки модницы. Жена Валентина Юдашкина дополнила образ замшевыми сапогами на квадратном каблуке.

Дизайнер также показала убранства модного дома. Марина похвасталась новой коллекцией. Платья фисташковых и молочных оттенков весели позади Юдашкиной. А сама Марина присела на пуфик, игриво закинув одну ножку на другую. Старинные картины и фарфоровые вазы украшали полки дома моды Валентина Юдашкина.

«Наш Дом моды «Валентин Юдашкин» всегда открыт для Вас» , — написала в комментариях под фото Юдашкина.

Напомним, ранее Марина Юдашкина в вафельных сапогах и струящейся юбке с воланами навестила друзей. Поклонники модельера тут же предположили, что знаменитость направилась в замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь.

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