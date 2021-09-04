В 62 года и мини? Юдашкина в «вафельных» сапожках и легкой юбочке с воланами собралась навестить друзей

Многие поклонники тут же предположили, что субботний вечер жена именитого кутюрье проведет в деревне Грязь.

Марина Юдашкина сама слывет гостеприимной хозяйкой. Жена именитого модельера прекрасно готовит, ухаживает за садом-огородом, увлекается кулинарией, к зиме закрывает банки с огурцами и помидорами. Все овощи к столу возлюбленная Валентина Абрамовича выращивает сама в теплицах. Также Марина расписывает горшки, заботиться о семье и не забывает о себе любимой.

Супруга кутюрье всегда одета с иголочки. Марина Юдашкина обладает миловидной внешностью и стройной фигурой. Поэтому даже в 62 года избранница модельера может позволить себе носить мини. Да и кто рискнет сделать замечание жене самого Валентина Юдашкина, если он лично одобрил аутфит любимой женщины.

На днях бизнесвумен побывала в гостях у Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина в деревне Грязь. И в этот субботний вечер Марина Юдашкина собралась в гости. Поклонники тут же предположили, что она навестит Примадонну в ее загородном особняке.

На фото Марина Юдашкина покрасовалась в «вафельных» сапожках и мини-юбочке с цветочным принтом из шифона с воланами. Изюминкой образа стал персиковый свитер оверсайз. Свой аутфит возлюбленная модельера дополнила сумочкой в тон сапогам. Юдашкина умело подчеркнула стройную фигуру, сделав акцент на безупречных ножках.

«Не знаю, что написать! Просто добрый вечер! Хорошее настроение! Иду в гости к друзьям!» — отметила Юдашкина. «Хорошего вечера, Мариночка», — пожелала возлюбленной модельера Анита Цой.

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