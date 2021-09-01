«Как же я от них балдею!»: Марина Юдашкина показала внуков модельера в шортах и поло в Гонконге

Галина Юдашкина увезла своих детей в Китай. Ее старший наследник уже начал ходить на учебу.

Валентин Юдашкин уже давно стал дедушкой. Со своей супругой Мариной он счастлив в браке больше 33 лет. Они вырастили дочку Галину, которая продолжила дело родителей и тоже занялась семейным бизнесом. Она создает наряды для детей. Дочка кутюрье состоит в браке с внуком Людмилы Максаковой Петром, который является бизнес-консультантом в Доме моды Valentin Yudashkin.

У Галины подрастают сыновья — пятилетний Анатолий и трехлетний Аркадий. В прошлом году она снова увезла их в Китай, где работает по контракту. Сначала ей удалось пристроить старшего наследника в школу для дошкольного возраста, а младшего в садик. По всей видимости, теперь они вместе учатся в Гонконге. 1 сентября Марина поделилась новым фото внуков, на которых они предстали в шортах и поло с гербом учебного заведения. У мальчиков были рюкзаки, а Анатолий еще и нес зонтик.

«Поздравляем с 1 сентября!» — написала Юдашкина.

Поклонники восхитились юными учениками. Многие отметили, что они сильно подросли. «Как же я от них балдею! Улыбаюсь смайликом», — призналась жена Олега Газманова Марина. «Лапочки умные», «Сладкие», «Какие классные ученики», «Два ангела», «Прикольные! Чудо-детки!», «Божечки, портфель больше ребенка!», «Такие милые мальчишки», «До чего же братья — братья. Анатолий всегда такой ответственный, старший», — прокомментировали пост подписчики.

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