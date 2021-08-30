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«Безупречно!»: 62-летняя Юдашкина в кипенно-белом комбинезоне с брюками палаццо скорректировала фигуру

Жена именитого модельера Валентина Юдашкина восхитила идеальной внешностью актера Стаса Садальского.

«Безупречно!»: 62-летняя Юдашкина в кипенно-белом комбинезоне с брюками палаццо скорректировала фигуру
Марина Юдашкина. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

В свои 62 года Марина Юдашкина выглядит как минимум на пятнадцать, а то и на двадцать лет моложе. И все благодаря правильно подобранным нарядам. Бизнесвумен отдает предпочтение аутфитам, автором которых зачастую является ее муж. Валентин Юдашкин гордится красавицей-женой. Она стала для именитого модельера не только музой и спутницей жизни, но и опорой, поддержкой — той женщиной, которая всегда стоит за своим мужчиной, как невидимый, но сильный и прочный тыл.

На одной из вечеринок Марина Юдашкина предстала в кипенно-белом комбинезоне с ультрамодными брюками палаццо. Длинные белокурые локоны жена модельера оставила распущенными, добавив им объема за счет кудрей. Возлюбленная Валентина Абрамовича умело скорректировала фигуру, добавив себе роста брюками с отглаженными стрелками и босоножками на шпильке.

Жена модельера Валентина Юдашкина - Марина Юдашкина
Марина Юдашкина в кипенно-белом комбинезоне с брюками палаццо пришла на вечеринку. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

«На юбилее у Анастасии! С днем рождения! Будь счастлива! Вечер был незабываемый!» — отметила Юдашкина.

«Безупречно!» — восхитился внешним видом жены именитого модельера Стас Садальский.

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