«Сколько гнилых людей на планете»: Ирина Пинчук рыдает из-за слитых в Сеть снимков сына, на которых видно лица малыша

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян обещали в самое ближайшее время показать подписчикам лицо своего маленького сына. Ради этого они устроили фотосессию малышу, чтобы тот предстал перед общественностью на профессиональных кадрах.

Но из-за досадной оплошности Ирины Пинчук лицо ее сына было рассекречено в Сети гораздо раньше, чем она и Арай Чобанян планировали.

Раздосадованная Ира Пинчук записала видео в сторис, обругав тех, кто слил фотографии малыша.

«Я никогда не перестану удивляться тому, сколько людей на планете гнилых, конченых, мразей. И, к сожалению, среди подписчиков такие люди есть», — плачет Ирина Пинчук в кадре.

Как выяснилось, желая разогреть интерес и внимание подписчиков, Ира Пинчук рассказала в сторис, когда покажет сына, и опубликовала ссылку на аккаунт фотографа.

На тот момент в микроблоге фотографа уже были размещены снимки со съемок сына Ирины и Арая. Пользователям оставалось только пройти по ссылке, чтобы увидеть малыша. А некоторые паблики даже разместили его снимок на своих страницах.

Ирина Пинчук пообещала, что этот поступок будет строго наказан.

«Вы обманным путем проникли в данную папку. Другой момент, когда вы сохраняете фотографии, которые я выставила к себе на страницу. Но этих фотографий нигде нет, и вас ждет огромный штраф», — пригрозила Ирина Пинчук.

Пинчук и Чобанян уже занимаются установлением личности тех, кто слил снимки их сына в Сеть, чтобы подать на них иски в суд.

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