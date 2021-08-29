«Булка моя сладкая»: Ирина Пинчук подловила, как Арай Чобанян нежничает с подросшим сыном

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян 19 июля впервые стали родителями. У пары родился сын, имени которого они пока не разглашают.

Прячут от подписчиков Ира и Арай и личико маленького наследника, обещая, что рассекретят его уже на днях. Для крохи родители устроили фотосессию, результатами которой и планируют поделиться со своей аудиторией в Instagram.

Ну а пока Ира Пинчук и Арай Чобанян делятся видео с участием малыша, строго следя за тем, чтобы в кадр не попало его лицо.

На этот раз Ирина Пинчук показала в микроблоге видео, которым запечатлела, как Арай Чобанян нежничает с сыном. Мальчик лежит на животике на груди у папы. Отец целует сына, гладит его по голове, водя руками так, чтобы заодно прикрыть личико. Малыш ведет себя абсолютно спокойно, но Ира Пинчук уверяет, что это временно.

«Сейчас как заведется. Это затишье у нас перед бурей, однозначно», — говорит она в кадре. «Не заведется. Булка моя сладкая, да?» — целует сынишку Арай Чобанян.

Напомним, Ира Пинчук уже жаловалась подписчикам на истерики сына. Малыш у пары очень крикливый и часто устраивает родителям «концерты». Справляться с наследником Ирине помогает ее мама, которая временно поселилась в квартире дочери и зятя. В благодарность Ира Пинчук делает родительнице дорогие подарки, а в сентябре планирует отправить маму на отдых.

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