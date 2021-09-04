Будни заботливого отца: Сергей Безруков привел дочку Машу и сына Степу в театр

В одной из последних публикаций личного микроблога актера Сергея Безрукова появилась запись, в которой знаменитость показал маленьких «любителей театра».

47-летний отец привел дочь Машу и сына Степу на спектакль «Хроники Нарнии» в Губернский театр. Напомним, что Безруков является художественным руководителем этого театра.

«В Губернском театре… Наш большой детский фестиваль! Пришли на «Хроники Нарнии» в постановке Романа Феодори! Добро пожаловать в сказку!», — отметил артист.

Сергей посадил маленького сына на колени. Светловолосый малыш в пиджачке скромно улыбался в объятиях отца. А рядом с братом и родителем сидела дочь Безрукова — Маша. Девочка облачилась в платье с цветочным принтом и небольшими рюшами.

Поклонники Сергея Безрукова похвалили артиста. Они уверены, что малыши пойдут по стопам папы и обязательно полюбят театр.

«Вы чудесный отец, Сережа», «Как здорово, что вы много времени уделяете деткам», «Как же здорово, семейный поход в театр», «Какое счастье — иметь заботливого отца», «Самый лучший папа в мире», — написали фолловеры Безрукова.

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