У мамы под мышкой: муж Ирины Пинчук из «Дома-2» запечатлел маленького сына, уснувшего рядом с ней

Арай Чобанян признался, что скучает по Ирине Пинчук и наследнику в разлуке.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук вместе с маленьким сыном в эти дни гостит у своих родных в городе Унеча Брянской области.

Супруг Ирины, тоже бывший участник «Дома-2» Арай Чобанян, по какой-то причине не составил ей и наследнику компанию. Молодой папа остался дома. В сторис микроблога он признался, что скучает в разлуке по жене и сыну.

Арай Чобанян поделился трогательным фото, на котором Ира Пинчук запечатлена вместе с сыном. Мама, облаченная в пижаму с розовыми полосками на белом фоне, и ее малыш сладко спят.

«Соскучился по этой сладкой парочке», — подписал кадр Арай Чобанян.

Интересно, что в кадре малыш запечатлен в полный рост, а его личико прикрыто смайликом. Ира Пинчук и Арай Чобанян пока не готовы показать лицо сына, которому скоро исполнится два месяца, поклонникам.

Они собирались это сделать после недавней фотосессии, но кто-то узнал адрес аккаунта фотографа в соцсети и слил снимки сына Иры и Арая. Звездная папа была вне себя от этого поступка пользователей и пообещала наказать тех, кто сделал фотографии лица их ребенка достоянием общественности.

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