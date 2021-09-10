Андрей Малахов назвал сумму, которую с него требовала продюсер Лики Стар за освещение свадьбы певицы

Телеведущий Андрей Малахов в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» заявил, что недавно ему звонила продюсер певицы Лики Стар. Звезда, как выяснилось, выходит в ближайшее время замуж.

«Сейчас мне звонила продюсер певицы Лики Стар. Лика — прекрасная певица. Все мы помним. И она говорит: «Не хотите ли купить эксклюзив. Лика выходит замуж за швейцарского миллиардера». Все прекрасно, красиво. Я спросил сколько хочет Лика. Мне ответила, что сто тысяч долларов. Я сказал: «Очень рад за Лику, но у нас сейчас трудно с деньгами».

Андрей Малахов

Как отметил Малахов, он попросил продюсера Лики Стар позвонить на Первый канал. Возможно, там бы нашли такие деньги. «Она мне ответила: «Нет, мы уже туда звонили. У них денег таких нет». То есть они ее тоже мягко послали», — заявил Андрей Малахов.

Напомним, что певица Лика Стар стала широко известна в девяностых годах прошлого века. Недавно она снова появилась на ток-шоу, где подробно рассказывала о своей личной жизни.

Смотрите также: