«Не готов играть»: Андрей Малахов объяснил, почему ушел с Первого канала

Ведущий программы «Привет, Андрей!» — Андрей Малахов — рассказал, почему ушел с Первого канала.

Телеведущий подчеркнул, что всегда был в «Пусть говорят» в роли «мальчика на побегушках». И это Малахова даже устраивало. Однако недоговоренность продюсеров вывела знаменитость из себя.

«Просто было время, когда много лет назад с канала ушла продюсер Наталья Никонова, чьи фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали. Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: «Она снова ваш руководитель». Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Предательство, переход, все прощено — и вот вам новая норма жизни? Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!» — заявил Малахов.

«Я внимательно слежу за конкурентами, там все медленно движется к угасанию. Если они не заплатили герою огромные деньги — там нет тем, все грустно. Еще четыре года — и это закроется, как Colette в центре Парижа. Там могут показать только то, что мы уже показали два дня или неделю назад. Индекса цитирования нет. Димы Борисова нет даже в списке 15 самых упоминаемых журналистов России», — отметил Малахов в YouTube-шоу «Просто о сложном».

Напомним, ранее Андрей Малахов пригласил в свою студию Юрия Шатунова. Артист вспомнил, как прошел проверку Аллы Пугачевой.

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