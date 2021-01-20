«Галкин мне от нее передал привет»: Лика Стар спустя много лет помирилась с Аллой Пугачевой

Певица Лика Стар заявила, что у нее больше нет недопонимания с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По ее словам, у них сейчас нормальные отношения. При встрече они улыбаются друг другу и здороваются.

«Даже когда я была на программе у Максима Галкина, он мне от нее передавал привет. Нет никаких проблем. Что вообще за тенденция сравнивать творческих людей? У всех своя судьба. У всех бывают взлеты и падения. Я посвятила себя семье — и тут же мне приписали неудачу, побег. Какие-то извращенные понятия!» Лика Стар

Как заметила Лика Стар, со сцены в свое время она уходила вовсе не из-за конфликта с Пугачевой. Просто звезда решила посвятить себя семье и вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи, сообщает «Собеседник».

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Ранее в беседах с журналистами Лика Стар отмечала, что конфликт с Аллой Пугачевой имел место. Однако сейчас он далеко в прошлом. Причиной недопонимания в свое время стал ее роман с музыкантом Владимиром Пресняковым – младшим. В те годы певец состоял в отношениях с дочерью Примадонны актрисой и певицей Кристиной Орбакайте, но изменял любимой женщине с молодыми певицами. Одной из них как раз и стала Лика Стар, не устоявшая перед чарами Преснякова.

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