«Я перестал ходить с ним в один спортзал»: Малахов нелестно высказался о Борисове

Как отметил телеведущий, он понимает, как его коллеге сейчас нелегко.

Телеведущий Андрей Малахов в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» рассказал о своих отношениях с телеведущим Дмитрием Борисовым.

«Мы общались хорошо с ним. Я просил взять именно Диму Борисова в «Пусть говорят». Но потом мне сообщили, что Дима Борисов записывает программу «Пусть говорят», а он мне даже об этом не сказал. Я подумал, что это как-то странно». Андрей Малахов

Как отметил Андрей Малахов, он написал тогда Борисову. «Он ответил мне из серии, что все в мире, как крыло бабочки. Как-то все завуалировано было сделано. При этом я его поздравляю с днем рождения. Но я перестал ходить в спортзал, где мы вместе занимались, чтобы меньше пересекаться. Но я смотрю его сторис. Понимаю, как ему нелегко. Он мало вовлечен в процесс создания программы», — заметил Андрей Малахов.

Напомним, что Андрей Малахов несколько лет назад покинул программу «Пусть говорят» и Первый канал. Он ушел работать на «Россию 1».

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