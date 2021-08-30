Смена места жительства: большие планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на грядущую осень

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими тремя детьми живут в Кенсингтонском дворце. Но уже этой осенью они могут переехать в другой королевский замок. Королевские эксперты отмечают, что они всерьез рассматривают вопрос переезда в Виндзорский замок, чтобы быть ближе к королеве.

«В последнее время Кембриджские ведут себя довольно тихо. Они практически не появляются на публике, их канал в YouTube и Instagram тоже давно не обновлялся. Думаю, что они готовятся к грандиозному событию — переезду», — цитирует Express Рэйчел Боуи.

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Отметим, эту информацию подтверждают и другие таблоиды, которые писали, что в минувшие выходные Кейт и Уильям присматривали школу для Джорджа и Шарлотты в окрестностях Виндзора.

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