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Смена места жительства: большие планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на грядущую осень

Герцоги Кембриджские планируют переезд.

Смена места жительства: большие планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на грядущую осень
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими тремя детьми живут в Кенсингтонском дворце. Но уже этой осенью они могут переехать в другой королевский замок. Королевские эксперты отмечают, что они всерьез рассматривают вопрос переезда в Виндзорский замок, чтобы быть ближе к королеве.

«В последнее время Кембриджские ведут себя довольно тихо. Они практически не появляются на публике, их канал в YouTube и Instagram тоже давно не обновлялся. Думаю, что они готовятся к грандиозному событию — переезду», — цитирует Express Рэйчел Боуи.

Отметим, эту информацию подтверждают и другие таблоиды, которые писали, что в минувшие выходные Кейт и Уильям присматривали школу для Джорджа и Шарлотты в окрестностях Виндзора.

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