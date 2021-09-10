«Мы понимали друг друга с полуслова»: Азиза объяснила, почему не вышла замуж за Абдулова

Как отметила певица, у них был с известным актером роман.

Певица Азиза в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему в свое время не вышла замуж за актера Александра Абдулова.

«Мы приходили в Центральный дом работников искусств на ужин. Многие артисты там бывали после концертов. И вот так мы однажды познакомились. Он стал ухаживать за мной. Мы с ним дружили. У нас был роман». Азиза

Как отметила Азиза, они всегда знали, о чем поговорить, о чем помолчать. «Мы понимали друг друга с полуслова, но тогда я встретила композитора Олега Бескровного. Он написал мне песню «Улыбка». С Олегом мне было более комфортнее. С артистом кино и театра мне было сложно. В итоге я ушла к Олегу. Он культурный и интеллигентный парень. Очень улыбчивый. Правда, так у нас и не получилось. Мы уже хотели пойти в ЗАГС, но он начал пить. Такое я не потерпела», — заявила Азиза.

Ранее в одном интервью еще при своей жизни Александр Абдулов говорил: «Я чуть не женился на этой узбечке», — намекая как раз на Азизу.

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