Друзья помогут: Азиза и ее молодой муж планируют стать родителями

В этом году Азиза отметила свое 57-летие и впервые вышла замуж. Избранником артистки стал итальянец Александр Лортэ, который моложе ее на 20 лет. Расписались молодожены в ЗАГСе Сергиева Посада, а торжество провели в узком кругу. К слову, по традиции, это была первая часть свадьбы. Вторая состоится 15 сентября на родине Александра. Молодожены уже задумались о наследниках.

Для того чтобы подарить молодому мужу первенца, Азиза согласна на все. Как заявил в студии программы «Прямой эфир» Александр, они прибегнут к помощи друзей. Молодой человек уже съездил на родину, где поговорил со своим другом Роберто и его женой. Пара не смогла отказать в просьбе выносить ребенка для новобрачных. Если эта задумка не воплотится в жизнь, то Азиза и Александр возьмут ребенка из детского дома.

«Когда у меня в семье появится ребенок, я буду себя ощущать женой, матерью», — сказала Азиза.

Напомним, что встреча теперь уже супругов состоялась в 2020 году. Итальянец живет и работает в Москве. Сначала Азиза огорчилась тому, что не сможет родить ребенка молодому мужу, но они все-таки нашли выход.

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