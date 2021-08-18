«Приехал назад в Италию»: Азиза отметила свадьбу с итальянским женихом

Певица распереживалась, что не сможет подарить возлюбленному ребенка. Ее избранник уехал из страны, но с ним связались журналисты.

Певица Азиза разбила миллионы мужских сердец. Многие были уверены, что она была причастна к гибели Игоря Талькова, с которым жила много лет. Романы роковой женщины заканчивались расставанием. В прошлом году артиста призналась, что встречается с миллионером Давидом Григоряном. Они даже готовились свадьбы и разница в 11 лет никого не смущала. Однако в итоге торжество так и не состоялось.

Примечательно, что в начале этого года Азиза снова объявила о помолвке. На этот раз ее избранником стал мужчина по имени Алессандро, который моложе ее на 20 лет. Поклонники были уверены, что 57-летняя певица на этот раз не упустит своего счастья. Однако выяснилось, что она сама на днях решила отметить и эту свадьбу. Оказалось, что Азиза переживает, что не может подарить возлюбленному ребенка.

Артистка искала донора яйцеклеток среди родственников. Усыновлять ребенка она не хотела, так как была уверена, что ее жениха это не сделает счастливым. Лишь несколько племянниц откликнулись на ее просьбы, а другие родственники посчитали, что певица их использует. В итоге Азиза так устала, что объявила об отмене свадьбы, а Алессандро поспешно вернулся в Италию.

«Я ему все время говорила: „Ты помнишь, что я старше тебя? И не будем говорить на сколько“. Он отвечал: „Да-да“. Я ему: „Семья без ребенка — неполноценная“. Мы мечтали о девочке с кудрявыми волосами и зелеными глазами», — пояснила звезда.

Когда с ее избранником связались журналисты, то он объяснил, что Азиза поспешила с выводами. Он отметил, что торжество состоится, просто позже. Итальянец заверил, что любит певицу.

«У нас, в принципе, все состоялось. 21 числа мы с Азизой обменялись кольцами. Я никуда не сбежал. Приехал назад в Италию, потому что есть дела, которые нужно завершить. Но я управился очень быстро. Азиза знает, я всегда с ней. Я хочу быть всегда рядом. Мы уже с ней поговорили, посетили разные клиники. В конце августа все решим», — пояснил жених певицы в эфире передачи «Пусть говорят» Первого канала.

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