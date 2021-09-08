Прощание состоится 9 сентября: Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище столицы

Сценографа Бориса Краснова похоронят 9 сентября на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида состоится в полдень в траурном зале «Троекурово».

Напомним, что Борис Краснов перенес за последние десять лет своей жизни три инсульта. После первого ему понадобилась операция на головном мозге. При этом она прошла успешно. Борис Краснов мог общаться с окружающими, хотя передвигался достаточно тяжело.

Нынешней весной сценограф, который работал со многими звездами, снова оказался на больничной койке. После повторного инсульта он впал в кому. Чуть позже Борис Краснов подхватил коронавирус, от которого уже не смог оправиться, сообщает «СтарХит».

Заметим, что последние недели своей жизни Борис Краснов провел в хосписе. У него было поражено 80 процентов головного мозга. Все его близкие и друзья отмечали, что помочь сценографу уже не удастся. На момент смерти ему было 60 лет.

Смотрите также: