Проводила в последний путь: Алла Пугачева перекрестилась и помолилась у гроба Бориса Краснова

Певица Алла Пугачева в сопровождении мужа телеведущего Максима Галкина появилась на траурной церемонии в большом зале «Троекурово», чтобы проводить в последний путь сценографа ее «Рождественских встреч» Бориса Краснова. В фанатском аккаунте звезды в Instagram появилось видео.

На кадрах можно увидеть, как Алла Пугачева вся в черном подходит к гробу Бориса Краснова молится и крестится. На Примадонне красная маска. После этого Алла Пугачева заняла свое место в зале.

На кадрах видео также можно увидеть дочь Бориса Краснова. Максим Галкин обнял девушку и выразил ей свои слова соболезнования.

Напомним, что Борис Краснов последний месяц своей жизни провел в хосписе. У него было поражено после третьего инсульта 80 процентов мозга. По сути, звездный сценограф, которому было всего 60 лет, доживал свою жизнь. Помочь ему уже было нереально. При этом финансово помогали сценографу Алла Пугачева и адвокат Александр Добровинский. Они выделяли деньги родным Бориса Краснова.

Смотрите также: