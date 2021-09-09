«Она не видела»: Алена Шишкова призналась, что дочь не смотрела «Холостяка»

Модель Алена Шишкова не давала дочери Тимати смотреть проект «Холостяк». Знаменитость уверена, что подобное зрелище не для детских глаз.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимура Юнусова отметила, что дочь просто не подошла под возрастную категорию зрителей шоу. Однако семилетняя девочка видела рекламу, а потому знала о папином участии в проекте. Шишкова рассказала, что девочка понимала цель «Холостяка». Алиса сама любит выступать на сцене. И роль Тимати была понятна юной Юнусовой.

«У шоу свои возрастные ограничения, под которые Алиса не попадает, она не видела этой передачи. Но она знала, что папа снимается в «Холостяке», понимала, о чем это шоу, видела рекламу. Если правильно объяснить, то вопросов не возникает. Дочь к этому отнеслась спокойно. Сама я смотрела все восемь сезонов «Холостяка». В последнем болела за Кристину Кустову», — заявила Шишкова в интервью WMJ.

Напомним, ранее Алена Шишкова рассказала, что делает Алиса с кольцом за 22 миллиона рублей. Такой подарок малышка получила от отца после его участия в «Холостяке».

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