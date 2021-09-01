«Вперед за знаниями»: Алена Шишкова похвасталась дочерью-школьницей

Модель показала, в чем Алиса Юнусова пошла на школьную линейку.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Алена Шишкова — опубликовала на личной странице в Instagram фотоотчет утренних сборов на День знаний.

Алена в домашнем спортивном костюме и с косичкой помогала дочери выбрать одежду в школу. Алиса Юнусова облачилась в серую юбку в складку и блузку с коротким рукавом. Малышка дополнила наряд галстуком с косой полоской. Также Алиса выбрала белоснежные колготки и лакированные туфли на застежке.

Дочь Тимати и Шишковой со смешными гримасами на лице позировала с праздничными гелиевыми шарами.

«Всех с Днем знаний! Вперед за знаниями и только отличной учебы!» — пожелала модель.

«Время летит быстро, как выросла дочка», «Девчонки, вы классные, хорошей учебы», «Красотулька», «Дочке успехов в учебе! Маме терпения», «Алисочке успехов в учебе», «Как здорово, что в школе такая форма свободная», «Маленькая модница», — восхитились Алисой ее поклонники.

Напомним, ранее экс-возлюбленная Тимати объяснила, почему не въезжает в свою новую квартиру. Шишкова рассказала, что за время стройки дома стоимость ее квартиры выросла почти в два раза.

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