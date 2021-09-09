«Могу просто так купить»: Алена Шишкова рассказала, когда дочь Тимати получает подарки

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Алена Шишкова — раскрыла, носит ли дочь артиста кольцо за 22 миллиона рублей.

Напомним, после участия в шоу «Холостяк» Тимур Юнусов подарил дочери Алисе кольцо с желтым бриллиантом. Девочка смотрела проект с папой в главной роли и была сильно удивлена, когда родитель вручил драгоценное кольцо модели Екатерине Сафаровой, а не ей. Девочка привыкла, что папа уделяет ей большое внимание. Поэтому Юнусова намекнула Тимати, что хорошо бы и ей вручить кольцо с крупным камнем. Тимати намек понял правильно.

Экс-возлюбленный Шишковой вручил дочери желанное кольцо. Однако Алисе всего семь лет, поэтому мама девочки не разрешает малышке выходить в свет с дорогим подарком.

«Алисе рано носить такие подарки. Полюбовалась, поиграла, порадовалась и забыла. Придет время, она решит, как часто его носить и по каким случаям», — заявила Шишкова.

Вообще Алиса довольно часто получает подарки. По словам родительницы Юнусовой, подарки в их семье не связывают с отличными отметками. Алена вручает презенты дочери просто так.

«Подарков именно за полученную пятерку не дарим. Хвалю, говорю, что очень ей горжусь, что она большая молодец, старается и получает такие результаты. Может, это пафосно звучит, но ценность знаний — в самих знаниях, в их пользе для жизни, а не в подарках. Подарок я могу просто так купить и вручить, просто потому, что приятно дочку радовать. С учебой это никак не связано», — рассказала Шишкова изданию Grazia.

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