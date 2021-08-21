«Когда ловишь ту самую»: Тимати неожиданно высказался о женщинах

На личной странице исполнителя Тимати появилась запись, в которой знаменитость порассуждал на тему отношений и «прекрасного пола».

После участия в проекте «Холостяк» на ТНТ шоумен Тимур Юнусов заговорил о любви. Однако бывший лидер Black Star не назвал конкретных имен, а поиск избранницы сравнил с ловлей волны во время серфинга.

Напомним, что Тимати уверенно себя чувствует на доске для серфинга. Юнусов давно седлает волны и считает себя в этом деле профессионалом. А вот в делах сердечных у Тимати не все так гладко. Еще недавно исполнитель был счастлив в отношениях, которые зародились на проекте «Холостяк». Музыкант подарил дорогое кольцо модели из Испании — Екатерине Сафаровой. Однако с возлюбленной Тимати на публике появился лишь раз.

Поклонники артиста стали подозревать Юнусова и Сафарову в расставании. А недавно Тимати оставил в личном микроблоге завуалированное объяснение того, почему рядом с ним нет спутницы жизни.

«Волна, как женщина: когда ловишь ту самую, точно знаешь, что больше не отпустишь. Весь вопрос в том, чтобы ее поймать», — признался Тимати.

Фанатки певца тут же придумали свои красноречивые фразы о мужчинах:

«А мужчина — когда кажется, ты поймал эту волну и ты ликуешь, ты разбиваешься о нее или тебя выбрасывает на берег ни с чем», «Носок, как мужчина: трудно найти и легко потерять».

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