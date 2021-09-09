«Зависит от мужчины»: Саша Дони честно рассказала, носит ли каблуки

В одной из последних Stories личного микроблога новой подруги Тимати — Саши Дони — появилась запись, в которой знаменитость поделилась своим отношением к высоким каблукам у обуви.

После того, как экс-возлюбленного Анастасии Решетовой стали видеть в компании молодой блондинки на острове Миконос, рост Тимати вновь забеспокоил хейтеров артиста. Фолловеры не могли поверить, что длинноногая модель Саша Дони выбрала в качестве кавалера бывшего владельца Black Star. Тимати ниже эффектной девушки почти на голову.

Подписчики Дони поинтересовались, может ли модель носить на свидания каблуки. Саша поняла, про кого интересовались «доброжелатели», и честно ответила им.

«Ношу. Запомните! То, как вы себя чувствуете рядом с мужчиной — полностью зависит от мужчины рядом с вами», — призналась модель.

К слову, рост девушки составляет 180 сантиметров. А вот предполагаемый возлюбленный девушки ранее признавался, что его рост — 175 сантиметров. Тимати рассказывал об этом, когда захотел снять с модели Алисы Гробовой босоножки на платформе во время прогулки в рамках шоу «Холостяк». При этом Юнусов отметил, что его никогда не смущал собственный рост.

Напомним, ранее Саша Дони похвасталась растяжкой, с которой может посоревноваться только Анастасия Волочкова. Модель призналась, что 12 лет занималась художественной гимнастикой.

Смотрите также: