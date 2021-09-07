Волочкова, подвинься: новая девушка Тимати козырнула вертикальным шпагатом на прогулке

После того, как рэпер Тимати загадал поклонникам загадку с таинственной девушкой у себя в микроблоге, детективы-фолловеры очень быстро разыскали ее, обладательницу красного маникюра, загорелых бесконечных ног в сланцах Hermes и пышных форм в откровенных нарядах. Спутницей музыканта оказалась 19-летняя модель из Украины Саша Дони. И, похоже, пара вот-вот официально подтвердит свои отношения.

Тем временем красотка Саша Дони старается вовсю привлечь внимание как можно большего числа пользователей Instagram. Сначала она показала себя обнаженной, затем похвасталась поперечным шпагатом. Теперь на прогулке модель козырнула вертикальным шпагатом. И поклонники быстро окрестили ее новой Волочковой.

«Самая пластичная и спортивная из всех девушек Тимати», «Выбор Тимати очевиден! Мне кажется это лучшая девушка из всех, что были», «Короче, я так поняла, что на этом ее способности заканчиваются», «Прям Волочкова», «Растяжка огонь! Это большой труд», «Это только я считаю это не очень эстетичным? Выглядит ну скажем так по колхозному», — пишут в комментариях.

Напомним, Тимати год назад объявил о расставании с Анастасией Решетовой, которая родила ему сына Ратмира. До нее он встречался с моделью Аленой Шишковой, подарившей дочь Алису.

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