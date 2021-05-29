«Я не понимала, что это за мир»: Алиса Грабовая из «Холостяка» рассказала свою историю работы в модельном бизнесе

Одна из главных претенденток на место победительница в восьмом сезоне шоу «Холостяк» — Алиса Грабовая — поделилась рассказом о работе модели.

Девушка отметила, что ее, как и большинство моделей, нашли скауты. Уже с 15 лет Грабовая стала работать с профессиональными модельными агентствами. После школы Алиса отправилась путешествовать по миру ради показов известных брендов.

«Не могу сказать, что моделинг тогда был моей мечтой, я не понимала, что это за мир, хотя все вокруг в шутку говорили мне еще с детства: «Высокая, худая! Моделью будешь!». Будучи ребенком, я любила устраивать семье «шоу», надевая мамины каблуки и платья», — призналась Алиса.

Модель добавила, что ей пришлось рискнуть ради своей мечты. Благодаря своей смелости, поддержке материнского агентства и родителей Грабовая смогла принять участие во многих показах. Самый грандиозным для нее оказался показ в Нью-Йорке:

«Больше всего мне запомнилось шоу «Berta» на Bridal Fashion Week в Нью-Йорке. Это были невероятно красивые платья! Такой атмосферы я не чувствовала больше ни на одном шоу! Абсолютная эйфория!».

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