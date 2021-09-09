«Животик совсем маленький»: Нюша в лосинах для беременных и розовом лифчике появилась на занятиях йогой

Певица Нюша, несмотря на свою беременность, продолжает сохранять привычную активность. Певица до последнего выступала с концертами, устраивая сексуальные танцы в откровенных нарядах на сцене. А позже улетела отдыхать на Кипр в компании мужа Игоря Сивова, дочки Симбы и пасынков, отметив там свое 31-летие.

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Также звезда не собирается прощаться с занятиями физкультурой, отдавая предпочтение деликатным упражнениям из йоги под присмотром профессионалов. В личном блоге Нюша рассказала, как проходят ее тренировки. Она отказалась от прыжков и затяжных ассан, чтобы не навредить малышу, и посоветовала беременным подписчицам заниматься только под индивидуальным присмотром специалистов.

На обнародованном фото Нюша предстает в белых лосинах для беременных со специальным бандажом в области животика и в розовом мягком лифчике. Многие фолловеры похвалили свою любимицу за активный взгляд на жизнь, хотя и не обошлось без колких комментариев хейтеров.

«Ты у нас умничка, молодец Ню!», «Молодец, ты настоящая!», «Зачем такие фото?», «Надо кушать, а не ерундой заниматься. Животик совсем маленький» — можно увидеть в комментариях Instagram жены Игоря Сивова.

К слову, последний комментарий пользователя субъективный, ведь Нюша не разглашала срок своей беременности.

Внимание! Teleprogramma.pro не советует ориентироваться на звезд! Заниматься физической культурой и спортом необходимо после консультации со специалистом и под присмотром квалифицированного тренера. Особенно это важно для беременных женщин!

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