Пуш-ап не нужен: Нюша обнажила половину наливной груди, позируя в эротичном бикини на пляже

Нюша, несмотря на свою беременность, продолжает сохранять привычную активность. Певица до последнего выступала с концертами, устраивая сексуальные танцы в откровенных нарядах на сцене. А теперь улетела отдыхать на Кипр в компании мужа Игоря Сивова, дочки Симбы и пасынков.

На отдых артистка прихватила далеко не один купальник, ведь даже в состоянии ожидания малыша Нюша остается кокеткой и модницей. В основном это закрытые модели, которые прикрывают животик.

Однако в числе пляжных нарядов оказалось и весьма открытое бикини с лифом без пуш-ап. Пополневшая грудь знаменитости с трудом влезла в этот малюсенький бюстгальтер, обнажившись наполовину.

Напомним, Нюша и ее муж-бизнесмен женаты с 2017 года. Свадьба у пары прошла тайно на Мальдивах. В ноябре 2018-го у них родилась дочь Симба. О второй беременности певица объявила публике в июле этого года, долго скрывая ее от широкой общественности.

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