Сексуальность везде и всегда: беременная Нюша дерзко показала пупок на променаде по Кипру

Певица Нюша, похоже, не собирается менять свой привычный образ жизни из-за беременности. А она у нее, к слову, уже вот-вот приблизится к финалу. Артистка все так же радует фолловеров кадрами в социальных сетях в купальниках и секси-нарядах, активно выступает на сцене, не забывая даже про танцы. А теперь звезда отправилась с дочкой в отпуск на Кипр.

Нюша остановилась в пятизвездочном отеле на побережье, где любят проводить время родители с детьми. Здесь имеется множество удобств для малышей: детский клуб, удобный пологий спуск к морю и песчаный пляж. В гостинице есть три открытых бассейна, собственный сад, спа-центр, тренажерный зал и множество других прелестей класса люкс.

30-летняя российская звезда отметилась на променаде у отеля в разбеленно-голубом платье-сорочке на тонких бретелях, который не только не смог скрыть беременный животик Нюши. Но, напротив, хорошо подчеркнул его, выставив пупок на первый план. Однако Нюша, похоже, только гордится своими формами и не планирует их прятать от публики.

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