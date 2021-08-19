«Неординарное решение»: Нюша решилась показать беременный живот в полупрозрачных брюках палаццо

30-летняяя певица Нюша вновь в ожидании ребенка, звезда раскрыла этот секрет уже на последних сроках беременности с усердностью разведчика скрывая свои изменившиеся формы от публики. Зато теперь звезда не только не прячет своего животика, но всячески подчеркивает его нарядами.

На Кипре звезда запечатлелась для личного блога с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и детьми супруга от первого брака во время променада. На прогулку Нюша облачилась в полупрозрачные одежды, на которые бы не каждая хрупкая девушка решилась бы – короткий топ и свободны брюки. Со своими близкими артистка постаралась поддержать family look. Насколько образ знаменитости оказался удачным, мы спросили у стилиста Эллы Маковей.

«Полупрозрачный топ с драпировками, напоминающий античные образы безусловно, красив. А вот полупрозрачные брюки палаццо на беременном животе — неординарное решение. Наряд маленькой дочке певица, скорее всего, выбирала под стать своему образу. И даже одолжила девочке мини-сумочку Jaquemus. А мужская часть семьи не захотела согласовывать свою одежду с прекрасной женской половиной. Если белая рубашка и бежевые брюки главы семьи хоть как-то могут быть притянуты к family look, то кроссовки и пляжная одежда сыновей вызывает недоумение на фоне образа певицы», — прокомментировала фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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