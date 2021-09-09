Карнавал после демонстрации трусиков выше бедер, показала танец прыгающей груди

Блогер переоделась в костюм школьницы и зарядила публику своей сексуальной энергией.

19-летняя Валя Карнавал (Karna.val) – настоящий кумир молодежи. Количество ее подписчиков в ТikTok уверенно приближается к 20 миллионам, в Instagram скромнее, «каких-то» 6,2 миллиона. Недавно блогер поставила своеобразный рекорд – стала первой девушкой из России, которая заработала миллиард лайков на платформе ТikTok.

Валя при этом особо не креативит над контентом – может в одном и том же луке, записать несколько роликов, просто открывая рот под чужие песни. Но особой любовью ее подписчиков пользуются ролики с эротическим подтекстом, где девушка показывает свою грудь во всей красе.

Накануне Карнавал порадовала таким постом фолловеров, представ в образе школьницы. Тиктокерша сделала два игривых хвостика на голове, облачилась в короткую клетчатую юбочку в складку и белую рубашку, застегнув ее всего на две пуговицы. Естественно, что прелести знойной брюнетки оказались под прицелом внимательных глаз пользователей Сети, которые взорвали личный блог звезды своими восторженными комментариями.

«Какая ты красивая!», «Бомба!», «Пожар! Пушка!», «Какая красивая школьница», «Просто слов нет, Валя, какая же ты обалденная», — написали фолловеры.

Отметим, что ранее Карнавал подразнила публику другими секси-кадрами. Она решила показать фигуру, приспустив брюки и вытащив стринги выше бедер.

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