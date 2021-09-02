«Пуговицы как лук натянулись»: Валя Карнавал все шоу «Ночной контакт» рисково сверкала бюстом

Стасу Ярушину было непросто находиться с тиктокершей рядом.

Звезда ТikTok Валя Карнавал (Karna.val), ставшая первой российской девушкой, которая смогла на этой платформе набрать миллиард лайков, посетила шоу «Ночной контакт». Блогер появилась на этом YouTube-проекте уже второй раз. Ведущие Стас Ярушин и Костя Пушкин заметили, что за год она сильно изменилась, став намного взрослее.

Зрители, которые посмотрели программу, тоже подчеркнули этот момент в комментариях под выложенным видео. Многие обратили внимание, что Карнавал стала очень женственной, с красивой фигурой.

«Такая пацанка была, стала леди», «Все хорошеет», «Вот это формы у нее! Интересно, настоящие?», «Грудь у нее впечатляющая, слов нет», «Бюст обалденный, пуговицы на кофточке как лук натянулись», — написали пользователи Сети.

Стас Ярушин, стоит отметить, явно с трудом смотрел Вале Карнавал в глаза, ведь ее кофточка демонстрировала сочную грудь звезды во всей красе, обнажая ее почти наполовину. Кроме того, одежда в области бюста была настолько облегающей, что казалось вот-вот и она лопнет.

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