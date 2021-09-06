Из категории 18+: задранные выше бедер стринги Карнавал ввели в исступление ее поклонников

19-летняя тиктокерша не делает ничего особенного, но каждый ее пост воспринимается с восторгом.

19-летняя Валя Карнавал (Karna.val) недавно похвасталась на шоу «Ночной контакт», что стала первой россиянкой, получившей на платформе ТikTok миллиард лайков. При этом блогерша не отличается выдающимися творческими талантами, хотя пытается петь. За что, к слову, получила резкую критику со стороны народной артистки Ларисы Долиной.

Тем не менее ее многочисленную армию поклонников вполне устраивает ненавязчивый контент Вали с демонстрацией ее привлекательной внешности. Тем более недавно звезда Интернета прилично похудела, обратившись к специалистам. Карнавал уже полтора месяца соблюдает специальную диету и занимается спортом с личным тренером.

В личном блоге знаменитая брюнетка показала результат своего похудения, задрав высоко стринги и опустив почти до середины бедер тренировочные брюки, сверкнув тонкой талией и накаченным прессом. Это незатейливое фото за 8 часов принесло свыше 700 тысяч лайков.

«Боже, идеальная», «Самая красивая», «Лучшая», «Нереалка», «Сколько скинула?», «Шикарная», «Валя, ты топ», «Ты так похудела, богиня просто», — написали в комментариях люди.

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