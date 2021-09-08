Смотрим, наслаждаемся: Пынзарь сверкнула манящими бедрами в море, чтобы поднять настроение поклонникам

Ведущая «Дома-2» после съемок в проекте улетела в Турцию.

Дарья Пынзарь в настоящий момент находится в Турции со своими двумя сыновьями. В солнечной стране на Средиземном море знаменитая блондинка живет уже давно вместе со своим мужем Сергеем, который сейчас уехал из Антальи по делам.

Ведущая «Дома-2» закончила с отведенной ей частью съемок на телестройке и позволила себе расслабиться на море. Звезда призналась, что очень скучала по нему и первое, что она сделала – поспешила искупаться в его водах и позагорать на пляже.

В личном блоге Дарья Пынзарь показала озорные кадры, запечатлевшись в сексуальном бикини на тесемках с леопардовым принтом в морской пене. Купальный костюм не смог скрыть аппетитных бедер ведущей и объемной груди.

«Заряжайтесь с самого утра! Забирайте себе море!» — обратилась к поклонникам Пынзарь.

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